مساعدات " خليفة الإنسانية " تصل المناطق الصومالية الجبلية الوعرة

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. بدأ فريق مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية اليوم توزيع مساعدات إغاثية عاجلة جديدة على الأسر الصومالية في قرى ومناطق مدينة بربرة.

وأكد مصدر مسؤول في المؤسسة حرص القيادة الرشيدة على سرعة إيصال المساعدات الغذائية إلى شعب الصومال الشقيق الذي فتك الجفاف بثروته الزراعية والحيوانية.

وقال المصدر إنه بتوجيهات من القيادة الرشيدة تم تسليم " ألف سلة غذائية " إلى سكان قريتي "دوحو جبن" و" كال قري" التابعتين إلى مدينة بربرة رغم وعورتهما وطبيعتهما الجبلية القاسية.

وأوضح أن هذه المساعدات هي جزء من خمسة آلاف سلة غذائية تحتوي على المواد الغذائية الأساسية ستوزع على بقية مناطق وقرى بربرة .

من جهتهم أشاد المستفيدون من المساعدات بمواقف دولة الإمارات الإنسانية المشهود لها عالميا ..مؤكدين أن شعب الصومال لن ينسى أن الإمارات هي أول دولة لبت النداء لتقديم المساعدات العاجلة إليه وتوفير احتياجاته الأساسية والتخفيف من عبء الجفاف.

وأكد المستفيدون أن مساعدات الإمارات جاءت في وقتها المناسب خاصة وأن الجفاف أتلف مزروعاتهم وقضى على عدد كبير من ماشيتهم ..داعين الله العلي القدير أن يحفظ الإمارات ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الرشيدة ..مشيدين بالدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة خليفة الإنسانية تجاه الشعب الصومالي .

>