برلمان العراق يؤجل جلسته لمدة ساعة لغياب التوافق بين الكتل السياسية

أجل مجلس نواب العراق جلسته الخميس، لمدة ساعة لعدم اكتمال النصاب القانونى لحضور النواب لقاعة الاجتماع فى البرلمان، نتيجة عدم التوافق السياسى بين الكتل النيابية حول التغيير الوزارى، وهل يكون شاملا أم جزئيا، والمقرر أن يعرضه رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى على جلسة اليوم.

وشرعت العديد من الكتل السياسية وفى مقدمتها "التحالف الوطنى" الشيعى أكبر الكتل فى اجتماعات منفصلة لنوابها لبحث جهود احداث توافق حول التغيير الذى تباينت مواقف الكتل بشأنه ما بين التغيير الشامل واختيار "تكنوقراط" وهو موقف كتلة "الأحرار" التابعة للتيار الصدرى، وترفض الكتل الكردية تغيير وزرائها بالحكومة، بينما يتحفظ تحالف "القوى العراقية" السنى ويضع شروطا للموافقة ويطالب بالتغيير الشامل.

وقالت مصادر نيابية أن البرلمان فى انتظار وصول العبادى لبيان حجم التغيير فى الحكومة، مشيرا إلى أن المطروح وفق المعلومات المتاحة هو تغيير جزئى كمرحلة أولى وتطلب العديد من الكتل على تغيير شامل للحكومة بمن فيها رئيسها مع احتمال إعادة تكليفه.

وأشار النائب عن دولة القانون عباس البياتى إلى أن حوارات اللحظة الخيرة تتم حاليا والعبادى سيأتى إلى البرلمان بعد ظهر اليوم، وقال: "وصلنا إلى نهاية مارثون الحوار بين الكتل، والعبادى سيأتى بقائمة تشمل التغيير الوزارى يستجيب جزئيا للمطالب، والتغيير سيكون شاملا على مراحل، ودولة القانون تساند رئيس الوزراء".

من ناحية أخرى شرعت القوات العراقية الخميس، عملية تحرير قضاء "هيت" بمحافظة الأنبار غربى العراق من قبضة تنظيم داعش الإرهابى، وباسناد من طيران الجيش والقوة الجوية العراقية والتحالف الدولى.

وذكرت خلية الاعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن قوات "مكافحة الإرهاب" والفرقة 16 بالجيش العراقى بدأت فى تطهير قضاء هيت شمال غربى الرمادى بالأنبار، مناشدة المواطنين إلى الابتعاد عن مواقع وتجمعات مسلحى داعش لأنها أهداف سيتم تدميرها.

وكانت القوات العراقية تمكنت من تحرير منطقة المحمدى شرقى قضاء "هيت" وناحية "كبيسة جنوب غرب القضاء.. كما أن القوات المشتركة بدعم من التحالف الدولى بدأت الخميس 24 مارس عملية "الفتح" لتحرير نينوى من سيطرة داعش، وحررت العديد من القرى بقضاء القيارة جنوبى الموصل، التى اجتاحها التنظيم فى يونيو 2014.

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