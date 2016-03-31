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رئيس الوزراء يقرر تشكيل لجنة لبحث أزمة شركة فاكسيرا للمستحضرات الطبية

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رئيس الوزراء يقرر تشكيل لجنة لبحث أزمة شركة فاكسيرا للمستحضرات الطبية رئيس الوزراء يقرر تشكيل لجنة لبحث أزمة شركة فاكسيرا للمستحضرات الطبية

شريف اسماعيل

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد دراسة متكاملة بشأن كيفية معالجة وتحسين الموقف المالي والوضع الاقتصادي لشركة فاكسيرا للمستحضرات الطبية واللقاحات، وتقوم اللجنة بإعداد تقرير بما توصلت إليه الدراسة للعرض على مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ انعقادها لاتخاذ ما يلزم.

 

و نص القرار على أن تقوم اللجنة بإعداد الدراسة المتكاملة وذلك مع مراعاة استمرار الشركة في أداء عملها، ووضع كل الآراء المطروحة في الاعتبار لتطوير أداء الشركة لتقوم بدورها فى خدمة المواطن المصري وتلبية احتياجات الأمن القومي.

وأشار القرار إلى أن تراعىيالدراسة بحث الجوانب المتعلقة بالعمالة بالشركة ورفع كفاءتها، وتناول جميع النواحي الفنية بشكل تفصيلي، والحرص على أن تغطى منتجات الشركة التكلفة على أقل تقدير، وكذلك العمل على إنشاء واستكمال إنشاء المصانع المطلوبة للشركة بأسرع وقت، بالإضافة إلى توفير الإعتمادات اللازمة لاستمرار عمل الشركة.

 

كما ضمن القرار أن تتولى وزارة التعاون الدولى المساعدة فى جلب التمويل الخارجى اللازم للمصانع التابعة للشركة، كما أشار إلى أن تولى شركة NI CAPITAL المساعدة فى الدراسة. ونص القرار على أن تشكل اللجنة من وزراء: التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، المالية، الاستثمار، والصحة والسكان (عضواً ومقرراً)، والتعاون الدولي، كما للجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها من تراه لازماً من الوزراء أو غيرهم.

 

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