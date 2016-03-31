إسلام جمال: لم أعتذر لمرتضى عن التسجيل في مرمى الزمالك

قال إسلام جمال لاعب الإسماعيلي إنه لم يعتذر لمرتضى منصور رئيس الزمالك بعد تسجيله هدف الفوز في مباراة الفريقين بالدور الأول من الدوري المصري الممتاز الموسم الحالي.

ويلعب إسلام للدراويش معارا من الزمالك، وكان مرتضى قد صرح بأن اللاعب لن يعود إلى صفوف القلعة البيضاء بسبب طريقة احتفاله بالهدف.

وقال إسلام عبر قناة أون تي في:"عندما اتصلت بمرتضى عقب المباراة لم يكن بسبب الاعتذار وإنما من أجل بعض الأمور الشخصية".

"مرتضى لم يرد علي. لم أتواصل معه مطلقا بعدها".

ويستعد الزمالك لاستضافة الإسماعيلي يوم الإثنين المقبل في الدوري، وسيواجه إسلام فريقه الأصلي مجددا.

وأضاف مدافع طلائع الجيش السابق "أنا جاهز للمباراة بعد انتهاء مشكلتي مع الإسماعيلي. عدت إلى التدريبات أنا وأحمد سمير".

"هدفي في اللقاء الأول كان من جملة تدربنا عليها كثيرا مع أيمن الجمل المدرب العام".

وكان الإسماعيلي قد عاقب إسلام جمال وأحمد سمير بعد تغيبهما أكثر من مرة عن المران الاستشفائي عقب أي مباراة.