وزير الآثار يصل الأقصر لمتابعة المسح الرقمي لمقبرة «توت عنخ آمون‎»

مراسل «ONA»:

وصل إلى مطار الأقصر الدولي، صباح اليوم الخميس، الدكتور خالد العناني وزير الآثار، على متن الرحلة رقم 351 القادمة من القاهرة وكان في استقبالهما بالمطار محمد بدر محافظ الأقصر.

وتوجه الوزير ومرافقوه إلي معبد الكرنك لتفقد أعمال البعثات الأجنبية بالمعبد قبل أن يتوجه إلي البر الغربي لاستكمال أعمال المسح الراداري الرقمي في مقبرة الملك توت عنخ آمون.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال المسح الراداري بعد الانتهاء من مواعيد الزيارة الرسمية لمنطقة وادي الملوك الأثرية، ضمن إطار أعمال البحث والاستكشاف التي تتم داخل المقبرة، ثم يعقد مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة لاطلاع الرأي العام في الداخل والخارج على الأعمال التي تمت بالمقبرة.

وكان الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار السابق، قد أعلن في نوفمبر الماضي عن نجاح عمليات الكشف الرادري التي أجريت داخل مقبرة توت عنخ آمون غرب الأقصر في التوصل إلي أن هناك كشف أثري هام خلف جدران المقبرة .

وأضاف الدماطي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمنزل هوارد كارتر مكتشف مقبرة توت عنخ آمون لقد أصبحنا الآن متأكدون من أن هناك كشف أثري هام بنسبة 90% ما يعزز من صحة نظرية العالم البريطاني نيكولاس ريفز بأن مقبرة الملكة نفرتيتي قد تكون موجودة خلف مقبرة توت عنخ آمون.