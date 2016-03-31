توغل إسرائيلى محدود جنوب قطاع غزة

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح الخميس، بشكل محدود شرقى مدينتى خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة بفلسطين. وأفادت مصادر محلية أن خمس جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت بشكل محدود شرق محافظة خان يونس وباشرت على الفور بعمليات تجريف فى الأراضى الزراعية القريبة من السياج الحدودى الفاصل، كما توغلت عدة جرافات بشكل محدود شرق مدينة رفح وشرعت بأعمال تجريف فى المكان.

وأشارت إلى أن زوارق الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة بشكل عشوائى ومتقطع صوب مراكب الصيادين قبالة منطقة بحر السودانية شمال غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

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