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وكيله: كل كبار إنجلترا طلبوا إبراهيموفيتش عدا فريقا واحدا

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وكيله: كل كبار إنجلترا طلبوا إبراهيموفيتش عدا فريقا واحدا وكيله: كل كبار إنجلترا طلبوا إبراهيموفيتش عدا فريقا واحدا

قال مينو رايولا وكيل أعمال زلاتان إبراهيموفيتش لاعب باريس سان جيرمان أنه تلقى عروضا من جميع الأندية الكبيرة في إنجلترا من أجل الدولي السويدي.

يتبقى شهران على نهاية الموسم الكروي في أوروبا، وينتهي عقد إبراهيموفيتش مع بطل فرنسا في الصيف المقبل ولم يحدد بعد وجهته التالية.

وقال رايولا في حوار مع صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية:"باستثناء مانشستر سيتي الذي سيدربه جوسيب جوارديولا، كل كبار إنجلترا طرقوا الباب من أجل إبراهيموفيتش. في إيطاليا نفس الأمر".

وكان "إبرا" قد لعب تحت قيادة جوارديولا موسم 2009-2010 في برشلونة ولم تكن علاقتهما جيدة نظرا لأسلوب "بيب" الذي لا يناسب المهاجم السويدي.

وكانت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية قد كتبت أن الصينية مستعدة لدفع مبلغا ضخما من أجل استقدام إبراهيموفيتش.

وتابع رايولا "لن أفصح عن قيمة العروض. لقد طلبته أندية من جميع قارات العالم بلا استثناء".

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