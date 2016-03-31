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مش بس وجع فى الصدر.. أعراض غير معروفة للأزمة القلبية

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مش بس وجع فى الصدر.. أعراض غير معروفة للأزمة القلبية مش بس وجع فى الصدر.. أعراض غير معروفة للأزمة القلبية
الأزمة القلبية هى المسبب الأول للوفاة فى العالم، وتنجم عن انسداد فى الشرايين التاجية التى تغذى القلب بالدم، ما يؤدى لموت أنسجتها نتيجة عدم وصول كميات كافية من الأكسجين إليها، وقد يؤدى ذلك لوفاة المصاب ما لم يتم إسعافه بشكل سريع.

وأشار الدكتور جوزيف فريتز، الأستاذ بجامعة ألاباما الأمريكية إلى أن العلامات التحذيرية التى تظهر على الإنسان قبل الإصابة بالأزمة القلبية تختلف بين الرجال والنساء، فعلى الرغم من أن كلا الجنسين يشعر بألم شديد فى الصدر وضيق فى التنفس إلا أن هناك مجموعة أخرى من الأعراض سنسلط الضوء عليها الآن.

وأوضح فريتز أن الرجال يشعرون بمجموعة أخرى من الأعراض حال الإصابة بأزمة قلبية، وتشمل: الشعور بالإعياء والدوخة وإفراز عرق يصاحبه شعور بالبرودة.

وقال الأستاذ بجامعة ألاباما "إن الأعراض الرئيسية التى تسبق إصابة السيدات بالأزمة القلبية تشمل - بخلاف الألم الشديد فى الصدر - اضطرابات النوم وسوء الهضم والشعور بالقلق الشديد".

وأشار التقرير إلى أن السيدات أكثر عرضة للوفاة أكثر من الرجال خلال العام الأول بعد الإصابة بالأزمة القلبية، وفقًا للجمعية الأمريكية للقلب، لافتًا إلى أن قائمة الأعراض المشتركة بين الرجال والنساء عند الإصابة بالأزمة القلبية تشمل الشعور بضغط شديد على الصدر، الرقبة، الفك، الزراعين أو الظهر إضافة للكحة والقىء أحيانا.

عوامل تزيد فرص الإصابة بأمراض القلب


>وأضاف التقرير الذى نشرته مؤخراً صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن هناك مجموعة من العوامل ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب، منها "ارتفاع ضغط الدم – ارتفاع مستويات الكولسترول – الإصابة بمرض السكر أو مقدماته – التدخين – الإصابة بالسمنة أو فرط الوزن – الخمول وعدم ممارسة الرياضة – امتلاك تاريخ وراثى للمرض – إصابة الحوامل بتسمم الحمل – اتباع حمية غذائية غير صحية – البالغون أكثر من 55 عاما فى الرجال، و65 عاما فى السيدات" .

أحدث علاج للأزمة القلبية


>كشفت الأبحاث الطبية الحديثة مؤخرا عن أحدث علاج للأزمة القلبية، وهو عبارة عن لاصقة محملة بالخلايا الجذعية تعمل على تجديد أجزاء كبيرة من أنسجة القلب التالفة.

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