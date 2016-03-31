إحالة عامل إلى المفتى لاتهامه باغتصاب طفلة وقتلها داخل منزله بالزقازيق

أحالت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، اليوم الخميس، أوراق قضية "عامل" إلى مفتى الديار المصرية بإجماع الآراء، لإبداء الرأى الشرعى بشأن المتهم باغتصاب طفلة وقتلها بعد سرقة قرطها الذهبى، وحددت المحكمة جلسة 30 أبريل المقبل للنطق بالحكم.

تفاصيل الواقعة، ترجع لشهر أبريل من عام 2012 الماضى، عندما حاول عامل يدعى "محمد.م" 32 سنة، مقيم مركز هيها محافظة الشرقية، استدراج طفلة تدعى "إشراق.م" تبلغ من العمر 13 سنة، إلى منزله بعد إيهامها بقضاء حاجة لها، وعند وصولهما لمنزل المتهم، فاجأ العامل الطفلة الصغيرة بغلق الباب وطرحها على فراشه والتعدى عليها جنسياً بالقوة بعد تجريدها من ملابسها، مع تكميم "فمها" بيده للحيلولة دون استغاثتها، حتى لفظت المجنى عليها أنفاسها الأخيرة، وسرق قرطها الذهبى ودفنها فى منزله.

تلقى الرائد تامر عطية الفقى، رئيس مباحث مركز شرطة ههيا آنذاك، بلاغاً من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من منزل المتهم، فانتقل برفقة قوة أمنية إلى موقع البلاغ، ومن خلال جهود التحريات توصل ضباط المباحث الجنائية إلى مرتكب الواقعة، والقبض عليه، واعترافه بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر رقم 19034 لسنة 2012 جنايات ههيا، وتولت النيابة التحقيق بمعرفة محمد عسكر، وكيل النائب العام، وتحت إشراف المستشار حسام النجار، المحامى العام لنيابات شمال الزقازيق، والتى أمرت بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق.

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