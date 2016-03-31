رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتشكيل لجنة لتطوير شركة فاكسيرا للمستحضرات الطبية

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة لإعداد دراسة متكاملة بشأن كيفية معالجة وتحسين الموقف المالى والوضع الاقتصادى لشركة فاكسيرا للمستحضرات الطبية واللقاحات، وتقوم اللجنة بإعداد تقرير بما توصلت إليه الدراسة للعرض على مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ انعقادها لاتخاذ ما يلزم.

وقد نص القرار على أن تقوم اللجنة بإعداد الدراسة المتكاملة وذلك مع مراعاة استمرار الشركة فى أداء عملها، ووضع كل الآراء المطروحة فى الاعتبار لتطوير أداء الشركة لتقوم بدورها فى خدمة المواطن المصرى وتلبية احتياجات الأمن القومى.

كما أشار القرار إلى أن تراعى الدراسة بحث الجوانب المتعلقة بالعمالة بالشركة ورفع كفاءتها، وتناول جميع النواحى الفنية بشكل تفصيلى، والحرص على أن تغطى أسعار منتجات الشركة التكلفة على أقل تقدير، وكذلك العمل على إنشاء واستكمال إنشاء المصانع المطلوبة للشركة بأسرع وقت، بالإضافة إلى توفير الإعتمادات اللازمة لاستمرار عمل الشركة. وتضمن القرار أن تتولى وزارة التعاون الدولى المساعدة فى جلب التمويل الخارجى اللازم للمصانع التابعة للشركة، كما أشار إلى أن تولى شركة NI CAPITAL المساعدة فى الدراسة.

ونص القرار على أن تشكل اللجنة من وزراء: التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، المالية، الإستثمار، والصحة والسكان (عضواً ومقرراً)، والتعاون الدولى، كما للجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها من تراه لازماً من الوزراء أو غيرهم.

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