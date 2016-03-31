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النائب علاء سلام: وزير الشباب وافق على تنجيل استاد فوه الرياضى

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النائب علاء سلام: وزير الشباب وافق على تنجيل استاد فوه الرياضى النائب علاء سلام: وزير الشباب وافق على تنجيل استاد فوه الرياضى
قال علاء سلام، عضو مجلس النواب عن دائرة فوه ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، إن المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، وافق على تنجيل استاد فوه الرياضى بالنجيل الطبيعى بناء على الطلب الذى تقدم به، مؤكداً أنه تم إبلاغ مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ للبدء فى التنفيذ.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تمت الموافقة على تقنيين أوضاع عمال التشجير بفوه ومطوبس، الذين يعانون من التهميش على مدار السنوات السابقة.


>- علاء سلام والشرقاوى فى المقدمة بدائرة فوه ومطوبس بكفر الشيخ
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