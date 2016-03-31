السجن يهدد رجلا مسنا لعجزه عن سداد حق انتفاع منزل يؤويه وأسرته

يعيش عّم مرسى عبد القادر البالغ من العمر ٨٠ عاما فى قرية بنى شعران التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، وأسرته المكونة من ٦ أفراد فى منزل مكون من طابق واحد ومصنوع من الطوب اللبن وجزء من الطابق الثانى ومسقوف بالخوض، ومخلفات الزراعات، ورثه عن أبيه على مساحة قيراط واحد و٦ أسهم ومقام على أرض أملاك الدولة.

يقول عم مرسى لـ"اليوم السابع" إنه لم يكن موظفا ولا يملك من حطام الدنيا شيئا ولا توجد لديه أراض زراعية ولا حتى قيراط واحد ولا يوجد لديه أى مصدر دخل فضلا عن إصابته بأمراض الشيخوخة، والبروستاتا، والطحال وغيرها من الأمراض التى جعلته طريح الفراش.

وأضاف مرسى: كل ما أعلمه أن المنزل الذى نعيش فيه أملاك دولة وأن هناك مقابل انتفاع لابد أن يدفع للدولة، ونحن لا نملك شيئا حتى ندفعه وسنى تجاوز الثمانين ومهدد بالسجن فى حالة عدم الدفع وأناشد رئيس الوزراء بإعفائى من سداد هذا المبلغ وإعفاء منزلنا من مقابل الانتفاع الذى لا يمكننا دفعه.

عبد الناصر مرسى هو الابن الوحيد لوالده والعائل، للأسرة قال تركت دراستى وخرجت من الثانوية العامة ودخلت التعليم الفنى حتى أساعد والدى وهو لا يملك مصاريف الثانوية العامة وبعدها الجامعة ولا أعمل بأى عمل أو وظيفة وليس لدى أى مشروع نعيش منه هذه الأسرة، وحيث إننى سنى تعدى السن القانونية للتعيين ولا توجد أى وظائف والمنزل الذى نعيش فيه جميعا مقام على أرض أملاك دولة ومربوط علينا مقابل انتفاع منذ عام ١٩٧٨، ولم نقم بسداد أى مبلغ لعدم وجود أى موارد لدينا، وسبق أن تقدمت بعدة طلبات لمحافظ أسيوط لتخفيض المبلغ، ألا أننى فوجئت بالرد من إدارة الفتوى بالمحافظة بأنه سوف يتم تطبيق قرار اللجنة ٦١ بتقدير المبالغ المستحقة علينا.

وأضاف أن هذه اللجنة سوف تقدر بسعر عال وباهظ الثمن لا نستطيع سداده نظرا لظروفنا لذاك نرجو الموافقة على إعفائنا من سداد تلك الرسوم، حيث إنه محرر ضدنا قرار إدارى ومتداول بالمحكمة ونحن فى انتظار المحكم القضائى فى القضية ٧١٣٤ حصر لعام ٢٠١٤.



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