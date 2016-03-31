إریك قزمان يكتب: الباحث عن الحب

لیس کل قبلة على الفم شهوة، ليس كل ضربة من أمى عقاب، ليس كل صمت غضب، ليست كل دمعة على الوجه حزن، بل حب، كل قبلة، كل ضربة، كل صمت، كل دمعة، حب. "

فاقد الشىء لا یعطیه "هکذا قال الحکیم، هذه الجملة تسير على الكل إلا على الباحثين عن الحب، فليس كل من عطش للحب لا يستطيع أن يروى غيره منه".

>فقط الحب لا يحتاج لمدرس أو لكتاب، فقط شجر الحب الذى ينبت شيطانى بدون بذر.

بالأمس مات جدى، ولكن ظلت عيون جدتى تدمع، وظلت صور جدی على الحائط، ظل سریره فارغا، وظلت جدتی تکلم فراغه، تحضن ملابسه کلما اشتاقت، تتألم فتعاتبه، تفرح فتتمنی وجوده .. تعجبت أنا، فسألت أمی؟ أجابت إنه الحب.

ابحثوا دائما، عن الذی یحملك وقت سقوطك، وإذا لم تستطع أن تجد الذى يحملك، فكفاك أن تأخذ الذى يشاركك سقوطك، دائما اختاروا الذین یبحثون عن الحب ولیس الذین یتکلمون عن الحب فکثیر من العاهرات أیضا یتکلمون عن الحب. بحثت وأبحث وسأبحث، فأنا مجرد باحث عن الحب.