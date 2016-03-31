الأرصاد: طقس اليوم بارد ليلا لطيف شمالا حتى القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم ،الخميس، طقس لطيف شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة معتدل جنوبا نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية تنشط على سيناء وجنوب البلاد، وعلى خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك . وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف الى مترين، أما عن حالة البحر الأحمر مضطربة مع ارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف الى ثلاثة امتار والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.إعلان - Ads إعلان - Ads
>الصغرى العظمى
- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31/3/2016 بجميع محافظات مصر
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
>الصغرى العظمى
القاهرة14 24
الإسكندرية11 22
مطروح11 21
بورسعيد15 21
دمياط15 21
بلطيم15 22
الإسماعيلية13 25
السويس13 25
العريش12 22
نخل7 23
طابا10 25
الطور14 23
مرسى علم16 26
الغردقة17 26
شرم الشيخ18 28
رفح11 22
كاترين5 18
سيوة11 24
المنيا11 25
الفيوم13 25
رأس سدر12 25
أبوسمبل16 30
وسط الدلتا14 23
أسيوط11 27 سوهاج 12 30
الأقصر15 31
أسوان16 31
شلاتين18 28
حلايب20 29
الوادى الجديد15 29
قنا14 31
نويبع16 25
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- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31/3/2016 بجميع محافظات مصر
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