الأرصاد: طقس اليوم بارد ليلا لطيف شمالا حتى القاهرة

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبوسمبل

وسط الدلتا

أسيوط

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم ،الخميس، طقس لطيف شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة معتدل جنوبا نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية تنشط على سيناء وجنوب البلاد، وعلى خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك . وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف الى مترين، أما عن حالة البحر الأحمر مضطربة مع ارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف الى ثلاثة امتار والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.>الصغرى العظمى14 2411 2211 2115 2115 2115 2213 2513 2512 227 2310 2514 2316 2617 2618 2811 225 1811 2411 2513 2512 2516 3014 2311 27 سوهاج 12 3015 3116 3118 2820 2915 2914 3116 2511 20 موضوعات متعلقة : -الأرصاد: عواصف ترابية اليوم وانخفاض الحرارة 7 درجات وتوقعات بسقوط أمطار - الأرصاد: عواصف ترابية اليوم وانخفاض الحرارة 7 درجات وتوقعات بسقوط أمطار .

- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31/3/2016 بجميع محافظات مصر

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