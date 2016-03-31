دراسة بريطانية تحذر: مشروبات الفاكهة المعلبة خطر على صحة الأطفال

حذرت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة ليفربول وكلية الملكة مارى بجامعة لندن، من خطورة مشروبات الفاكهة المعلبة على الأطفال، لكونها تحتوى على كميات عالية من السكر، حيث توصل الباحثون إلى أن الحد الأدنى للسكر يبلغ 16 جراما فى 42% من مشروبات الفاكهة المخصصة للأطفال.

كما توصل الباحثون فى الدراسة التى نشر نتائجها الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية إلى أن 64% من المنتجات التى لها علامة تجارية تحتوى على 8 جرامات من السكر كحد أدنى، وأن كل 100 ملى جرام من المشروبات يتضمن 7 جرامات سكر و100% من عصائر الفاكهة تحوى 10.7 جرام من السكر، وأن 117 نوعا من العصائر تحتوى على كميات عالية من السكر وصبغة اللون الأحمر.

وأضاف التقرير: أجريت هذه الدراسة بعد أن أعلن جورج أوزبورن أصغر وزير مالية فى بريطانيا، فرض ضريبة السكر الجديدة فى 2016 على المشروبات الغازية، دون أن تشمل هذه الضريبة العصائر أو المشروبات التى تحتوى على ألبان.

وأشار الباحثون إلى أن نتائج الدراسة أثبتت احتواء العصائر على كميات عالية من السكر، ويجب على الآباء إضافة الماء إليها واختيار العصائر غير المحلاة لتقديمها للأطفال فقط أثناء وجبات الطعام، ناصحين بتناول الأطفال للفاكهة الطبيعية بدلا من العصائر، وألا يتناول الطفل أكثر من 150 ملى سكر فى اليوم، لتلاشى إصابتهم بالبدانة.

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