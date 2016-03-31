أسامة هيكل: دعم مصر سيستقبل الراغبين فى الانضمام حتى صدور لائحة البرلمان

قال النائب البرلمانى، أسامة هيكل، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر ، إن الائتلاف يركز جهوده حالياً على تكوين قاعدة بيانات خاصة بأعضائه، مشيرا إلى أنه مستمر فى استقبال المنضمين إليه حتى إصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأضاف "هيكل" لـ "اليوم السابع"، أن الائتلاف سيقوم بفحص كل الطلبات المقدمة للانضمام إليه، مؤكدا على وجود عدد من المعايير الخاصة بالانضمام للائتلاف أهمها السمعة وأداء العضو تحت قبة البرلمان والخبرات البرلمانية السابقة.

وأكد نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الائتلاف سيتقدم بأوراقه بمجرد التصديق على اللائحة الداخلية لمجلس النواب من جانب رئيس الجمهورية.

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