عودة طائرة سعودية متجهة إلى جدة لمطار القاهرة بعد عطل بـ"كابينة القيادة"

شهد مطار القاهرة الدولى، عودة الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية المتجهة إلى جدة لعطل أصابها، وأقلعت بعد تأخرها لأكثر من ساعة ونصف بسبب عطل فنى.

وأفاد مصدر ملاحى، أن قائد الطائرة طلب من السلطات المختصة في مطار القاهرة العودة مرة أخرى بسبب عطل في كابينة القيادة.

وأوضح المصدر، أن فريق من الصيانة والعمليات توجه للطائرة وتم إصلاح العطل بعد تأخر دام نحو ساعة ونصف وأقلعت الطائرة بكامل ركابها دون اى الغاءات للسفر.

- بالصور..إحباط محاولة تهريب 2500 قرص مخدر داخل "برطمانات" بمطار القاهرة

>