29 مصريا مرحلين من السعودية يصلون مطار القاهرة

استقبلت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى، 29 مرحلاً مصريًا من العاملين فى المملكة العربية السعودية ، لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل.

وأفاد مصدر بالمطار، أن المرحلين وصلوا القاهرة قادمين على متن الطائرة السعودية القادمة من جدة وتم تشكيل فريق أمنى لمناقشتهم والتحقق من أسباب الترحيل، موضحا أنهم أقروا بمخالفتهم شروط الإقامة والعمل وقامت السلطات السعودية بالقبض عليهم وترحيلهم خارج المملكة.

أمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار، بسرعة إنهاء إجراءات وصولهم بعد عرضهم على الأجهزة الأمنية المختصة.