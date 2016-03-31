طائرات التحالف تواصل قصف مواقع القاعدة فى المكلا بحضرموت اليمنية

>واصلت طائرات دول التحالف العربى قصف مواقع تنظيم القاعدة فى مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن.

ونقل موقع "صدى عدن" عن مصادر محلية وشهود عيان قولهم: إن الطائرات قصفت الليلة الماضية مواقع يتمركز فيها التنظيم فى مطار الريان ومعسكر اللواء 190 دفاع جوى وعسكر اللواء 27 ميكانيكى ومواقع أخرى فى منطقة خلف.

كما استهدفت الطائرات مجددا ميناء الضبة النفطى فى الشحر بالمكلا الذى يستخدمه التنظيم كمنفذ لتهريت وبيع النفط.

>وأكدت المصادر أن انفجارات قوية صدرت من الاماكن المستهدفة كما تصاعدت ألسنة النيران مواقع الانفجارات.

وكانت طائرة بدون طيار يعتقد أنها أمريكية قصفت أمس معسكرا لتنظيم القاعدة فى مدينة عزان بمحافظة شبوة من بينها معسكر الخرمة الخاضع لسيطرة مسلحى التنظيم.

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