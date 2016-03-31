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مركز السويس الاستكشافى ينظم برنامج أساسيات البحث العلمى

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مركز السويس الاستكشافى ينظم برنامج أساسيات البحث العلمى مركز السويس الاستكشافى ينظم برنامج أساسيات البحث العلمى
ينظم مركز السويس الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا برنامجا تدريبيا لتعليم الطلاب أساسيات البحث العلمى، على يد نخبة من أساتذة التخصص بجامعة السويس، وذلك فى الفترة من الثلاثاء 5 أبريل إلى الخميس 7 أبريل.

وأوضحت راندا محمود عصر مدير إدارة المركز، أن هناك تعاونا مشتركا بينها وبين العميد محمد السباعى مستشار المحافظ لشئون المركز، أن البرنامج يستهدف فى مرحلته الأولى تدريب 60 طالباً وطالبة من صفوف المرحلتين الإعدادية والثانوية، تم اختيارهم بمعاونة توجيه التربية الاجتماعية.

وأضافت أنه على الراغبين من الطلاب المشاركة فى البرنامج ملء الاستمارة المعدة والتى يوفرها المركز للتسجيل بقائمة المرحلة الثانية التى يتم تنفيذها قريبا، مشيرة إلى أن البرنامج ممتد لعدة مراحل منتظمة حسب أعداد الطلاب المتقدمة.

وتشير نورا حسين مسئول قسم العلوم بالمركز ومنسق عام البرنامج وصاحبة الفكرة، أن البرنامج يهدف إلى تخريج دفعات مؤهلة لتطبيق جيد لخطوات البحث العلمى اللازمة للمشاركة فى مسابقات ومعارض العلوم والهندسة.

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