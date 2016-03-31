عودة 246 أسرة عراقية نازحة إلى المناطق المحررة من "داعش" بالرمادى

>عادت 246 أسرة عراقية نازحة أمس الأربعاء إلى مناطقها المحررة من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابى فى الرمادى مركز محافظة الأنبار غربى العراق.

وقال مسئول فرع وزارة الهجرة بالأنبار محمد رشيد فى تصريح أمس إن 96 أسرة نازحة من عادت من محافظتى بغداد واربيل الى مناطق سكناها الأصلية فى قرى جويبة والسوره وحصيبة شرقى الرمادي.

وأضاف: أن هناك حالات عودة للنازحين المتواجدين بمحافظة الأنبار، حيث عادت 150 اسرة الى قرية "زنكورة" غربى الرمادى ، مشيرا إلى ان مجموع الأسر العائدة إلى مناطق سكناها الأصلية بعد تحريرها وصل حاليا إلى 6959 أسرة .

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