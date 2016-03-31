أخبار عاجلة

8 الصبح - تكريم النجوم لبلبة وفاروق الفيشاوي ورغدة فى لبنان -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
لعشاق القوة.. أبرز سيارات الدفع الرباعي في معرض نيويورك -
8 الصبح - د/نيفين القباح توضح ما هو مشروع "الـ 1000 يوم" لدعم سيدات القرى الاكثر فقراً -
مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

عودة 246 أسرة عراقية نازحة إلى المناطق المحررة من "داعش" بالرمادى

Google+ Print
عودة 246 أسرة عراقية نازحة إلى المناطق المحررة من "داعش" بالرمادى عودة 246 أسرة عراقية نازحة إلى المناطق المحررة من "داعش" بالرمادى

>عادت 246 أسرة عراقية نازحة أمس الأربعاء إلى مناطقها المحررة من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابى فى الرمادى مركز محافظة الأنبار غربى العراق.

وقال مسئول فرع وزارة الهجرة بالأنبار محمد رشيد فى تصريح أمس إن 96 أسرة نازحة من عادت من محافظتى بغداد واربيل الى مناطق سكناها الأصلية فى قرى جويبة والسوره وحصيبة شرقى الرمادي.

وأضاف: أن هناك حالات عودة للنازحين المتواجدين بمحافظة الأنبار، حيث عادت 150 اسرة الى قرية "زنكورة" غربى الرمادى ، مشيرا إلى ان مجموع الأسر العائدة إلى مناطق سكناها الأصلية بعد تحريرها وصل حاليا إلى 6959 أسرة .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365