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إصابة دركى تونسى فى كمين نصبه جهاديون لدورية أمنية

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إصابة دركى تونسى فى كمين نصبه جهاديون لدورية أمنية إصابة دركى تونسى فى كمين نصبه جهاديون لدورية أمنية

>أصيب دركى تونسى ليل الأربعاء فى "كمين" نصبه جهاديون لدورية أمنية بمنطقة جبلية فى ولاية القصرين "وسط غرب" على الحدود مع الجزائر، بحسب ما اعلنت وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة فى بيان ان "مجموعة إرهابية" تعد أكثر من 15 شخصا اطلقت النار على سيارة درك كان على متنها ثلاثة عناصر فى طريق بمنطقة فريانة الجبلية فى ولاية القصرين.

وأضاف البيان "تم التعامل بسرعة وتيقظ مع المجموعة الإرهابية وتبادل إطلاق النار معها، وقد أدت كثافة الطلق النارى إلى اشتعال السيارة التابعة للدورية قبل أن تلوذ المجموعة الإرهابية بالفرار باتجاه جبل الشعانبى" الذى يعتبر نقطة الانتشار الرئيسية للجهاديين بالقرب من الحدود مع الجزائر وحيث يقوم الجيش التونسى بمطاردتهم منذ 2012.

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