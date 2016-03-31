انطلاق مؤتمر يوم العلم بجامعة الإسكندرية

تنظم جامعة الإسكندرية اليوم فعاليات يوم العلم الذى تنظمه أكاديمية الشباب المصرية للعلوم بجامعة الإسكندرية، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وذلك بقاعة مؤتمرات مجمع الأنشطة الطلابية بالمدينة الجامعية بسموحة.

وقال الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الفعاليات تأتى فى إطار حرص الجامعة على نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتشجيع الشباب على المشاركة فى المؤتمرات العلمية وإجراء البحوث ونشرها فى الدوريات العلمية المحلية والعالمية، وأوضح أن أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة سيعرضون خلال الجلسات العلمية بعض الأبحاث الحديثة التى أجروها فى عديد من التخصصات العلمية منها الطب والصيدلة والعلوم والزراعة والهندسة بالإضافة لملصقات تتضمن مستخلصات بحثية أجراها طلاب جامعة الإسكندرية.

وأضاف الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا على اهتمام الأكاديمية بتقديم كل الدعم لبرنامج نشر الثقافة العلمية بين الشباب من خلال التعاون بين الجامعة وأكاديمية الشباب المصرية للعلوم، موضحاً أن أكاديمية الشباب من برامج أكاديمية البحث العلمى التى تهدف إلى تمكين شباب الباحثين وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة بدور حيوى وفعال فى منظومة العلوم والتكنولوجيا المصرية، وخاصة ربط البحث العلمى بالمجتمع والعمل على دعم البرامج التى تسهم فى نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا مع التركيز على دور العلم ووسائل المعرفة مثل بنك المعرفة فى تنمية الابتكار وبناء الحضارات الحديثة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

ومن جانبه أوضح الدكتور جاسر الحسين بمدينة الأبحاث العلمية وعضو أكاديمية الشباب وعضو اللجنة المنظمة أن هذه الفعاليات تهدف إلى تنمية حب العلم والابتكار لدى طلاب الجامعات المصرية وكذلك استثارة همم الشباب المصرى للمساهمة فى بناء مصر الحديثة باتباع الأساليب العلمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب وجود محاضرة تعريفية بإمكانيات بنك المعرفة المصرى الذى تم إطلاقه مؤخراً لإتاحة مصادر المعلومات والدوريات العلمية الدولية لكل أفراد المجتمع ضمن المبادرة الرئاسية مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر والتى أطلقتها مؤسسة الرئاسة والمجلس الاستشارى للتعليم والبحث العلمى، استجابة لمطالب أكاديمية الشباب المصرية نحو الاستثمار فى بناء عقل وشخصية الإنسان المصرى، إلى جانب تنشيط عمل اللجان العلمية باتحادات الطلاب بالجامعات وتشجيعهم للمشاركة فى تنظيم الفعاليات العلمية داخل الجامعة .

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