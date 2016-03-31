بالصور..توقف محطة الصرف الصحى بقرية طنبارة..والأهالى تستغيث:"بيوتنا هتقع"

سادت حالة من الغضب بين أهالى قرية طنبارة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية لما أسموه إهدار فى المال العام، حيث تعانى القرية من مشكلة بالصرف الصحى، والتى أصبحت تشكل عبء كبير على الأهالى، والذين يضطرون إلى استخدام سيارات الكسح كل يوم لسحب مياه الصرف الصحى من القرية ، وهو ما يزيد الأعباء عليهم، على الرغم من قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية بإنشاء محطة صرف صحى للقرية بتكلفة أكثر من نصف مليون جنيه منذ عدة سنوات إلا أنها متوقفة ولا تعمل وأصبحت مهجورة.

ويقول محمد على أحد أهالى القرية، "تم إنشاء محطة الصرف بالقرية منذ خمس سنوات واعتقدنا أن مشكلتنا قد انتهت، وأصبح لدينا شبكة صرف صحى تعمل، ولكننا فوجئنا بعد فترة بإغلاق المحطة بالجنازير، وترك المعدات بداخلها دون عمل، وعلى الرغم من ذلك تقوم الشركة بتحصيل رسوم صرف صحى على فواتير المياه على الرغم من أن المحطة لا تعمل".

ويضيف إبراهيم منتصر أحد أهالى القرية قائلاً "بسبب توقف المحطة عن العمل أصبحت القرية تعوم على مياه الصرف الصحي ولم يمر يوم أو يومين إلا وتشهد القرية طفح بالشواع الرئيسية، ما يضطرنا للاستعانة بالسيارات والعمال لسحب المياه من الشوارع".

ومن جانبه، قال محمد محسن إن "توقف محطة الصرف بالقرية دفع بعض الأهالى إلى إلقاء الصرف داخل الترعة بالقرية، وهو ما ينذر بكارثة فى القريب العاجل"، مطالباً بسرعة تشغيل محطة الصرف الحى بالقرية التى لا يعرف سبب توقفها عن العمل.

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