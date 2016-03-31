بالصور..توقف محطة الصرف الصحى بقرية طنبارة..والأهالى تستغيث:"بيوتنا هتقع"

ويقول محمد على أحد أهالى القرية، "تم إنشاء محطة الصرف بالقرية منذ خمس سنوات واعتقدنا أن مشكلتنا قد انتهت، وأصبح لدينا شبكة صرف صحى تعمل، ولكننا فوجئنا بعد فترة بإغلاق المحطة بالجنازير، وترك المعدات بداخلها دون عمل، وعلى الرغم من ذلك تقوم الشركة بتحصيل رسوم صرف صحى على فواتير المياه على الرغم من أن المحطة لا تعمل".
ويضيف إبراهيم منتصر أحد أهالى القرية قائلاً "بسبب توقف المحطة عن العمل أصبحت القرية تعوم على مياه الصرف الصحي ولم يمر يوم أو يومين إلا وتشهد القرية طفح بالشواع الرئيسية، ما يضطرنا للاستعانة بالسيارات والعمال لسحب المياه من الشوارع".
ومن جانبه، قال محمد محسن إن "توقف محطة الصرف بالقرية دفع بعض الأهالى إلى إلقاء الصرف داخل الترعة بالقرية، وهو ما ينذر بكارثة فى القريب العاجل"، مطالباً بسرعة تشغيل محطة الصرف الحى بالقرية التى لا يعرف سبب توقفها عن العمل.
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