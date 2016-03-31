انفلات أسعار السلع فى الأسواق بأسوان واختفاء جمعيات حماية المستهلك

تشهد أسواق محافظة أسوان حالة من انفلات الأسعار وارتفاع طفيف فى العديد من السلع الغذائية الأساسية، فيما دفعت مديرية التموين بأسوان بسيارات متنقلة لبعض الأحياء الشعبية والفقيرة فى محاولة لكبح جماح الغلاء.

بداية يقول "محمد عبد الله" من إدفو: إن أسعار سلع اللحوم والدواجن والبيض وكذلك الخضروات بمركز ادفو شهدت ارتفعت ملحوظا خلال أسبوعين مما يثير مخاوف من تكرار تحريك التجار للأسعار، وسط غياب ما يسمى بجمعيات حماية المستهلك التى ليس لها وجود فى الشارع الأسوانى - حد قوله - وضرورة حل هذه الجمعيات ومراجعة انشطتها الميدانية والفعلية خلال السنوات الاخيرة منددا بغياب الأجهزة الرقابية والتمونية عن الأسواق

ويضيف "أحمد سرو" مسئول حزب المصريين الأحرار بمركز دراو أن هناك زيادة ملحوظة فى أسعار الخضروات بينما أسعار الحوم والدواجن بمركز دراو مستقرة لحد ما مطالبا بالدفع بسيارات التموين المتنقلة لمناطق الغابة والشيخ عامر ونجع الشيخ إبراهيم.

فضلا عن فتح منافذ بأنحاء مركز دراو لبيع الأسماك بأسعار مخفضة ولتفادى تسرب الأسماك التى تربى بأحواض الصرف الصحى للأسواق مما يمثل خطورة على حياة المواطنين.

ويشاركهم الرأى "عطا الخربطلى" من القيادات الشبابية بمركز دراو بأن السلع الغذائية شهدت مؤخرا ارتفاعا فى الأسعار، مؤكدا حدوث تفاوت فى أسعار نفس السلع من محل لآخر، مطالبا بتفعيل شكاوى المواطنين من الغلاء ووضع الأرقام الساخنة لتلقى الاستغاثات فى أماكن ظاهرة لردع التجار معدومى الضمير. فى نفس الوقت أشاد "عطا الخربطلى" بافتتاح منفذ القوات المسلحة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بقرية شطب دراو.

فى نفس السياق أكد المحاسب حسام العربى مدير عام التموين بأسوان، بأن هناك خطة تم وضعها بالتنسيق ما بين محافظ أسوان والدكتور خالد حنفى وزير التموين لتغطية الأحياء الشعبية والقرى والمناطق الأكثر احتياجا داخل المحافظة، وخاصة التى تحتاج إلى السلع الغذائية والضرورية لإحداث التوازن المطلوب فى أسعارها داخل الأسواق المحلية، مشيراً إلى أن هناك تنسيق أيضاً مع القوات المسلحة لدعم جميع الأحياء والقرى بالمراكز والمدن بالسلع الغذائية والاستهلاكية من خلال فتح 39 منفذ منهم 12 منفذ تم افتتاحهم وتشغيلهم بالفعل تضم 10 منافذ بمدينة ومركز أسوان و2 منفذ بمركز دراو لتوزيع السلع التموينية بهدف السيطرة على الأسعار فيما سيتم تشغيل باقى المنافذ على مراحل متتالية.

وأضاف بأنه تم توزيع وبيع السلع الغذائية والضرورية لقاطنى قرى وادى كركر حيث تم بيعها السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى الأسواق المحلية بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 30% حيث وصل سعر الكيلو من الدواجن من 17 إلى 19 جنيها وأيضاً الكيلو من اللحوم إلى 34 جنيه فقط، لافتاً إلى أنه تم أيضاً بيع السلع التموينية مثل السكر والزيت والأرز والسمن وغيرها بأسعار مدعمة ومخفضة حيث سيتم توفيرها بنفس المنطقة أسبوعياً.

وأضاف العربى أنه فى إطار توجيهات اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان بتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية داخل الأحياء الشعبية والقرى والمناطق الأكثر إحتياجاً وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخفيض أسعار السلع الغذائية والإستراتيجية قامت مديرية التموين اليوم بالتنسيق مع شركات وزارة التموين بضخ هذه السلع وبيعها للمواطنين من خلال السيارات المتنقلة والمحملة بالسلع التموينية المختلفة، داخل منطقة خور عواضة بمدينة أسوان، حيث تم بيع السلع الغذائية والضرورية للمواطن الأسوانى بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى الأسواق المحلية، لافتاً إلى أنه تم أيضاً بيع السلع التموينية مثل السكر والزيت والأرز والسمن وغيرها بأسعار مدعمة ومخفضة، حيث سيتم توفيرها بنفس المنطقة أسبوعياً.

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