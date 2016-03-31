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أوقاف سوهاج تجرى اليوم قرعة الحج للعاملين والدعاة المحالين للمعاش

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أوقاف سوهاج تجرى اليوم قرعة الحج للعاملين والدعاة المحالين للمعاش أوقاف سوهاج تجرى اليوم قرعة الحج للعاملين والدعاة المحالين للمعاش
قال الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، إن المديرية تجرى اليوم الخميس قرعة للدعاة ومقيمى الشعائر والإداريين والعمال المحالين للمعاش حتى 30 يونيو 2016، للفوز بثلاثة تذاكر للحج لهذا العام.

وأضاف الشيخ عبدالرحمن اللاوى مدير المساجد بأوقاف سوهاج أن يكون المرشح من المحالين للمعاش فى 30-6-2016م وألا يكون المرشح سبق له الحج على نفقة الوزارة، كما يتم تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة لإجراء القرعة العلنية أمامها لضمان الشفافية والعدالة فى قواعد الترشيح وإجراء القرعة وسترفع أسماء من ستقع عليهم القرعة إلى القطاع الدينى بالوزارة لإتمام الإجراءات.


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