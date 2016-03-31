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"مستقبل وطن": تيار صباحى لم يستطع تشكيل حزب فكيف سيشكل البديل؟

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"مستقبل وطن": تيار صباحى لم يستطع تشكيل حزب فكيف سيشكل البديل؟ "مستقبل وطن": تيار صباحى لم يستطع تشكيل حزب فكيف سيشكل البديل؟
قال أكمل نجاتى، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن ما يطرحه حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى من تيار يدعى "البديل" فكرة غير واضحة، متسائلاً:"إذا كان التيار الذى يقف بجانب حمدين صباحى لم يستطيع حتى الآن أن يشكل حزب سياسى فكيف سيشكل بديل؟!.

وأضاف نجاتى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن حزب مستقبل وطن هو حزب رسمى منخرط فى العمل البرلمانى والسياسى، ويرى أن أساليب التغيير تتم من خلال الدستور الذى نص على انتخاب برلمان ورئيس واختيار حكومة، لذلك فهو لم ينضم لتيار البديل الذى طرحه حمدين صباحى.

وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، أن تيار البديل لم يطرح حتى الآن تصور مكتوب أو أليات لهذا البديل، قائلاً "إذا كان لدى حمدين صباحى تيار بديل فعليه طرح آليات البديل أم أن تكون مبادرته هو البديل فهذا أمر غير مقبول".

- بدء اجتماع التيار الديمقراطى بحضور حمدين صباحى لمناقشة بيان الحكومة
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- التيار الديمقراطى: "البديل مش بتاع حمدين صباحى لوحده"
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مصر 365

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