بالصور.. أحمد زكى بدر يشارك فى احتفالات "العشيرة المحمدية" بذكرى مؤسسها

اختتمت العشيرة المحمدية الصوفية، احتفالاتها أمس الأربعاء، بالذكرى الثامنة عشر لرحيل مؤسسها الإمام محمد زكى إبراهيم، وهو ما يعتبره الصوفيون الإمام المجدد للتصوف المستنير فى العصر الحديث، حيث عقد على مدار ثلاثة أيام جلسات لمؤتمر بعنوان "الإمام الرائد محمد زكى إبراهيم وجهوده فى نشر الدعوة الوسطية للإسلام".

شارك فى ختام الاحتفالات أمس الأربعاء ،الدكتور أحمد زكى بدر ،وزير التنمية المحلية، والذى يعد أحد أبناء العشيرة، حيث كان يأتى الطريقة مع والده زكى بدر وزير الداخلية الأسبق والذى تفرغ للتصوف عقب تركه منصبه.

وشهد الاحتفال خلال الأيام الماضية، حضور حشود غفيرة من أبناء ومريدى العشيرة المحمدية من جميع أنحاء مصر، بحضور نخبة من كبار علماء الأزهر الشريف وكبار رجال الدولة ورجال الدعوة الإسلامية منهم الدكتور أحمد عمر هاشم ،عضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف، و الدكتور أسامة الأزهرى ،عضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية، و السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف و وكيل مجلس النواب، والدكتور عبد الهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعضو مجلس النواب.

وقال الدكتور أحمد عمر هاشم، فى كلمته، إنه عاصر الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود ،شيخ الأزهر الراحل و الذى أجاب عن سؤال حول وجود أولياء الله فى العصر الحديث فأجاب "نعم" هو الشيخ محمد زكى إبراهيم، وهو من أولياء الله فى العصر الحديث وأن له كراماته، مشيرا إلى جهوده فى دحض أباطيل المتطرفين و الأدعياء بالحجة من القرآن والسنة النبوية .



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