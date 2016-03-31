2171 مخالفة مرورية بسبب السرعات الجنونية على الطرق خلال 24 ساعة

وجهت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مجدى عز الدين الصادق مساعد الوزير للمرور، العديد من الحملات المرورية، أمس الأربعاء، لفرض الانضباط بالشارع، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الحملات التى رصدتها أجهزة الرادار بضبط 2171 مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية ولا تلتزم بالسرعات المحددة لها أعلى الطرق السريعة منها أعلى الطريق الدائرى والطريق الساحلى الدولى وطريقى الإسماعيلية و الإسكندرية الصحراوى ومرغم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المخالفين.

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