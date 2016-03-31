أخبار عاجلة

8 الصبح - تكريم النجوم لبلبة وفاروق الفيشاوي ورغدة فى لبنان -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
لعشاق القوة.. أبرز سيارات الدفع الرباعي في معرض نيويورك -
8 الصبح - د/نيفين القباح توضح ما هو مشروع "الـ 1000 يوم" لدعم سيدات القرى الاكثر فقراً -
مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

2171 مخالفة مرورية بسبب السرعات الجنونية على الطرق خلال 24 ساعة

Google+ Print
2171 مخالفة مرورية بسبب السرعات الجنونية على الطرق خلال 24 ساعة 2171 مخالفة مرورية بسبب السرعات الجنونية على الطرق خلال 24 ساعة
وجهت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مجدى عز الدين الصادق مساعد الوزير للمرور، العديد من الحملات المرورية، أمس الأربعاء، لفرض الانضباط بالشارع، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الحملات التى رصدتها أجهزة الرادار بضبط 2171 مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية ولا تلتزم بالسرعات المحددة لها أعلى الطرق السريعة منها أعلى الطريق الدائرى والطريق الساحلى الدولى وطريقى الإسماعيلية و الإسكندرية الصحراوى ومرغم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المخالفين.

- ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية وحجز 16 توك توك بشوارع الجيزة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365