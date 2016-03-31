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حبس عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لخطف حقائب المواطنين بالجيزة

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حبس عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لخطف حقائب المواطنين بالجيزة حبس عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لخطف حقائب المواطنين بالجيزة
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى خطف حقائب المواطنين أثناء سيرهم بالطريق العام بدائرة قسم الجيزة باستخدام دراجة نارية بدون لوحات.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهمين بأحد الأكمنة المعدة لهم، وتبين أنهما عاطلان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 13 حادثة، وأرشدا عن أماكن ارتكابهما لتلك الحوادث وأماكن إخفائهما للمسروقات، حيث أمكن ضبطها وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها، وتحرر محضر للمتهمين وتولت النيابة التحقيقات.


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