الجديد فى علاجات السكر.. أدوية لخفض الوزن وأخرى آمنة لمرضى الكلى

الإنسولين طويل المفعول للنوع الأول والثانى من السكر..

"الاجزينا تيد"و"ليراجلوتيد"حقن تحت الجلد للنوع الثانى من السكر..

شهدت السنوات الأخيرة طفرة فى علاج السكر، حيث ظهرت مجموعات جديدة من الأدوية تستطيع التحكم بدرجة أكبر فى السكر بنوعيه "الأول والثانى" مع عدم وجود أعراض جانبية واضحة لهذه الأدوية.>وأكد الدكتور ممدوح النحاس - أستاذ السكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة المنصورة - اكتشاف أنواع من الإنسولين ممتد المفعول يمتاز عن الأنواع الأقدم بقدرته على تغطية اليوم بدرجات متساوية ويعطى مرة واحدة يوميا لمرضى النوع الأول أو الثانى.>كما ظهرت مجموعة أدوية "GLB1I أنا لوج" وتؤخذ للنوع الثانى من السكر بالحقن تحت الجلد، ولها نوعان نوع يؤخذ مرتين فى اليوم وآخر يؤخذ مرة واحدة فى اليوم للنوع الثانى من السكر، وهما عبارة عن أدوية تعطى بالحقن وتتحكم فى السكر بدرجة كبيرة دون إحداث نقص فى مستوى السكر بالدم.

وهذه المجموعة تتميز بقدرتها على خفض الوزن، وتم استخدام بعض هذه الأدوية بجرعات أكبر فى علاج السمنة وكل أدوية هذه المجموعة تستخدم للنوع الثانى من السكر بينما يمكن استخدام الأنسولين للنوعين الأول والثانى.

"ليناجلبتن" يتميز بأمانه فى مرضى الفشل الكلوى والكبدى..

"اجزينا تيد" حقنة تؤخذ كل أسبوع للنوع الثانى من السكر..

أدوية تمنع امتصاص الجلوكوز من الكلى..

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ثورة طبية جديدة.. علاج السكر والسرطان والقلب باللاصقة بدلا من الأدوية

>وأشار الدكتور ممدوح النحاس إلى أن هناك دواء يسمى "ليناجلبتن" يتميز عن باقى أفراد مجموعته بأنه آمن مع مرضى الفشل الكلوى والكبد المصابون بالسكر.>وتوجد مجموعة حديثة من أدوية السكر تعطى بالحقن مرة واحدة كل أسبوع تسمى "اجزينا تيد لونج اكتنج "EXENATIDE- LA" وتعطى كحقنة كل أسبوع للنوع الثانى، وتمت الموافقة عليها من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" وموجودة فى أوروبا وأمريكا، ومتوقع نزولها فى مصر خلال أشهر وبعض هذه الأدوية متوافرة فى مصر والبعض الآخر يتوقع طرحها قريبا بالسوق المصرى.>وأشار أستاذ السكر والغدد الصماء إلى أن هناك مجموعة أخرى من الأدوية تمنع امتصاص الجلوكوز من الكلى وتسمى "SGLTI"، وبالتالى تساعد على خفض السكر فى الدم من خلال زيادة إفراز الجلوكوز فى البول، مؤكدا أن هذه المجموعة ستتوافر فى السوق المصرى قريبا، مؤكدا أن الأهم من الأدوية الجديدة هو المعرفة بالمرض والالتزام بالنظام الغذائى، والحرص على ممارسة الرياضة، والفحص الدورى لاكتشاف مضاعفات مرض السكر مبكرا، فبالاكتشاف المبكر يمكن تجنب وعلاج المضاعفات.

الجمعية المصرية للجراحات: علاج "السكر" بالجراحة يحقق الشفاء التام لمرضى النوع الثانى