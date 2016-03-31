أخبار عاجلة

8 الصبح - تكريم النجوم لبلبة وفاروق الفيشاوي ورغدة فى لبنان -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
لعشاق القوة.. أبرز سيارات الدفع الرباعي في معرض نيويورك -
8 الصبح - د/نيفين القباح توضح ما هو مشروع "الـ 1000 يوم" لدعم سيدات القرى الاكثر فقراً -
مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الجديد فى علاجات السكر.. أدوية لخفض الوزن وأخرى آمنة لمرضى الكلى

Google+ Print
الجديد فى علاجات السكر.. أدوية لخفض الوزن وأخرى آمنة لمرضى الكلى الجديد فى علاجات السكر.. أدوية لخفض الوزن وأخرى آمنة لمرضى الكلى
شهدت السنوات الأخيرة طفرة فى علاج السكر، حيث ظهرت مجموعات جديدة من الأدوية تستطيع التحكم بدرجة أكبر فى السكر بنوعيه "الأول والثانى" مع عدم وجود أعراض جانبية واضحة لهذه الأدوية.

الإنسولين طويل المفعول للنوع الأول والثانى من السكر..


>وأكد الدكتور ممدوح النحاس - أستاذ السكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة المنصورة - اكتشاف أنواع من الإنسولين ممتد المفعول يمتاز عن الأنواع الأقدم بقدرته على تغطية اليوم بدرجات متساوية ويعطى مرة واحدة يوميا لمرضى النوع الأول أو الثانى.

"الاجزينا تيد"و"ليراجلوتيد"حقن تحت الجلد للنوع الثانى من السكر..


>كما ظهرت مجموعة أدوية "GLB1I أنا لوج" وتؤخذ للنوع الثانى من السكر بالحقن تحت الجلد، ولها نوعان نوع يؤخذ مرتين فى اليوم وآخر يؤخذ مرة واحدة فى اليوم للنوع الثانى من السكر، وهما عبارة عن أدوية تعطى بالحقن وتتحكم فى السكر بدرجة كبيرة دون إحداث نقص فى مستوى السكر بالدم.

وهذه المجموعة تتميز بقدرتها على خفض الوزن، وتم استخدام بعض هذه الأدوية بجرعات أكبر فى علاج السمنة وكل أدوية هذه المجموعة تستخدم للنوع الثانى من السكر بينما يمكن استخدام الأنسولين للنوعين الأول والثانى.

"ليناجلبتن" يتميز بأمانه فى مرضى الفشل الكلوى والكبدى..


>وأشار الدكتور ممدوح النحاس إلى أن هناك دواء يسمى "ليناجلبتن" يتميز عن باقى أفراد مجموعته بأنه آمن مع مرضى الفشل الكلوى والكبد المصابون بالسكر.

"اجزينا تيد" حقنة تؤخذ كل أسبوع للنوع الثانى من السكر..


>وتوجد مجموعة حديثة من أدوية السكر تعطى بالحقن مرة واحدة كل أسبوع تسمى "اجزينا تيد لونج اكتنج "EXENATIDE- LA" وتعطى كحقنة كل أسبوع للنوع الثانى، وتمت الموافقة عليها من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" وموجودة فى أوروبا وأمريكا، ومتوقع نزولها فى خلال أشهر وبعض هذه الأدوية متوافرة فى مصر والبعض الآخر يتوقع طرحها قريبا بالسوق المصرى.

أدوية تمنع امتصاص الجلوكوز من الكلى..


>وأشار أستاذ السكر والغدد الصماء إلى أن هناك مجموعة أخرى من الأدوية تمنع امتصاص الجلوكوز من الكلى وتسمى "SGLTI"، وبالتالى تساعد على خفض السكر فى الدم من خلال زيادة إفراز الجلوكوز فى البول، مؤكدا أن هذه المجموعة ستتوافر فى السوق المصرى قريبا، مؤكدا أن الأهم من الأدوية الجديدة هو المعرفة بالمرض والالتزام بالنظام الغذائى، والحرص على ممارسة الرياضة، والفحص الدورى لاكتشاف مضاعفات مرض السكر مبكرا، فبالاكتشاف المبكر يمكن تجنب وعلاج المضاعفات.

موضوعات متعلقة..


> ثورة طبية جديدة.. علاج السكر والسرطان والقلب باللاصقة بدلا من الأدوية

الجمعية المصرية للجراحات: علاج "السكر" بالجراحة يحقق الشفاء التام لمرضى النوع الثانى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر