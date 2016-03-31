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«الخارجية»: العثور على سارة الظاهري في مومباي وتسليمها لأسرتها

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«الخارجية»: العثور على سارة الظاهري في مومباي وتسليمها لأسرتها «الخارجية»: العثور على سارة الظاهري في مومباي وتسليمها لأسرتها

أفادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأنه تم العثور على الإماراتية سارة الظاهري في مومباي.

ونقلت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها في «تويتر»، عن سفارة الدولة لدى نيودلهي، تأكيدها العثور على سارة، مشيرة إلى أنه تم تسليمها إلى أسرتها وهي بأتم صحة وعافية.

ووفقاً لوسائل إعلام هندية، فإن سارة، البالغة من العمر 22 عاماً، كانت تقيم في فندق جوستا كايلاش جنوب دلهي، برفقة أسرتها، في زيارة سياحية منذ مساء الاثنين الماضي، وفي صبيحة أول أمس خرجت الفتاة، ويبدو أنها ضلت الطريق، فاستقلت القطار ووصلت إلى بومباي في صباح أمس.

وأبلغ والدها، وفق وسائل الإعلام ذاتها، الشرطة بفقدان ابنته التي خرجت منذ الساعة السادسة صباحاً، ولم تعد إلى الفندق، وكانت ترتدي الزي الوطني، وتحمل حقيبة يد فضية، وليس معها نقود كافية ولا جواز سفرها، فقامت الشرطة بإبلاغ الدوريات والمراكز القريبة، حيث تم العثور عليها في مدينة مومباي، وتسليمها لأسرتها سالمة وبصحة جيدة.

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