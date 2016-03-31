كوبر: بهذه الجماهير.. المنتخب لن يخسر في مصر أبدا

انبهر هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر بالحضور الجماهيري للقاء مصر ونيجيريا في تصفيات كأس إفريقيا 2017.

وتغلب "الفراعنة" على النسور بهدف لرمضان صبحي، وسط ما يزيد عن 60 ألف متفرج بملعب برج العرب في الإسكندرية.

وفي هذا الصدد تحدث محمود فايز محلل الأداء بالجهاز الفني للمنتخب، قائلاً: "لقد تحدث معي كوبر قبل انطلاق اللقاء، وأكد أن منظر الجماهير مبهر".

وأضاف فايز أن المدرب الأرجنتيني قال أيضًا إن مع هذه الجماهير لن يخسر المنتخب أمام أي منافس في مصر أبدا.

وأشار إلى أن انتظام بطولة الدوري ساعد الجهاز الفني للمنتخب، لأنه رفع اللياقة البدنية للاعبين.

وأتم فايز: "يبقى فقط عودة الجماهير للمدرجات، فلا توجد كرة قدم في العالم بدون دوري أو جماهير".