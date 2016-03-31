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أيمن أبو العلا: مستعد للتشاور مع المرشحين المتنافسين على رئاسة لجنة الصحة

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أيمن أبو العلا: مستعد للتشاور مع المرشحين المتنافسين على رئاسة لجنة الصحة أيمن أبو العلا: مستعد للتشاور مع المرشحين المتنافسين على رئاسة لجنة الصحة
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب والمرشح المحتمل لرئاسة لجنة الصحة، أنه سيكون هناك جلسات للتوافق مع المرشحين المتنافسين أمامه باللجنة وهم كلاً من مجدى مرشد، ومحمد العمارى، ومكرم رضوان، وعصام القاضى أعضاء ائتلاف دعم .

وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه سيكون هناك مشاورات بمجرد فتح باب الترشح على آن يكون الفيصل فى ذلك الاكفأ والأصلح لتولى رئاسة اللجنة، موضحاً أنه تجمعه علاقة طيبة بكل المرشحين، والأهم هو ما سيصب فى صالح اللجنة، مشدداً على أنه منفتح على الجميع .

ويذكر أن انتخابات اللجان النوعية ستبدأ إجراءاتها فور إقرار اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى تم حسمها اليوم لترسل لرئاسة الجمهورية .

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