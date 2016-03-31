حبس مبيض محارة 4 أيام خطف طفلين لمساومة والدهما بالتجمع الخامس

أمرت النيابة العامة، بحبس مبيض محارة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه باختطاف طالبين 8 سنوات، نظرا لكون والد الطفلين مدينا له بمبلغ 10 آلاف جنيه منذ 4 سنوات، وهو ما دفعه لخطفهما ومساومة أسرتهما على مبلغ مليون جنيه فدية لإطلاق سراحهما، بالتجمع الخامس.

وكان رجال مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، قد تلقوا بلاغا من المواطنة إيمان حسين كامل محروس 39 سنة مراجعة حسابات بشركة، ومقيمة بدائرة القسم، باختفاء نجليها (عبد الله ماجد شوقى أمين سن 8 سنوات، وعبد الرحمن ماجد شوقى أمين سن 8 سنوات )، وأضافت بأنهما توجها لتلقى أحد الدروس الساعة 3.30 مساء والمقرر عودتهما عقب انتهاء الدرس الساعة 5.30 مساء، إلا إنهما لم يعودا.

وفى وقت لاحق تلقت اتصالا هاتفيا من مجهول طلب منها فدية مليون جنية مقابل إطلاق سراح نجليها، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وعلى الفور تم وضع خطة بحث، وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "محمد ع ص" 33 سنة مبيض محارة، وشقيقه "صابر ع ص" 26 سنة سائق، و"ياسر ع م" 29 سنة عامل بسوبر ماركت.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاعى مصلحة الأمن العام وأمن الجيزة، تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبط الأول حال تواجده بمسكن الثالث وبصحبته المجنى عليهما، وضبط الثانى والثالث حال استقلالهما السيارة رقم ر د 6914 "مستأجرة".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضاف الأول بأنه نظراً لكون والد المجنى عليهما مدينا له بمبلغ 10 آلاف جنيه منذ 4 سنوات خطط لخطف المجنى عليهما، ومساومته على إطلاق سراحهما مقابل مبلغ الفدية المشار إليه، وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين، حيث قام الثانى باستئجار السيارة المضبوطة بحوزتهم والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتوجهوا لمنطقة سكن المجنى عليهما وتمكنوا من استدراجهما بحجة لعب الكرة، وأجبراهما على استقلال السيارة صحبتهم. وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما سبق، وتحرر عن ذلك محضرا ملحقا للمحضر الأصلى.

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