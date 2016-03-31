ضبط عاطل يسرق حقائب السيدات بأوسيم

تمكن رئيس وضباط وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة، من ضبط عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم السابق اتهامه فى عدد 6 قضايا (سرقة)، تبين أنه وراء ارتكاب حوادث خطف حقائب المواطنين حال سيرهم بالطريق العام بدائرة القسم باستخدام سيارة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بأحد الأكمنة المعدة له حال سيره بالسيارة قيادته، بمواجهته اعترف بارتكاب عدد 6 حوادث سرقة هاتف محمول من المواطنين ومبالغ مالية، وأرشد المتهم عن أماكن ارتكابه لتلك الحوادث وأماكن إخفائه للمسروقات لدى عملائه حيث أمكن ضبطها وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها.

- سقوط مسجلين خطر وراء خطف هواتف وحقائب المواطنين بمدينة نصر

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