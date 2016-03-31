ضبط عاطل يسرق حقائب السيدات بأوسيم

تمكن رئيس وضباط وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة، من ضبط عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم السابق اتهامه فى عدد 6 قضايا (سرقة)، تبين أنه وراء ارتكاب حوادث خطف حقائب المواطنين حال سيرهم بالطريق العام بدائرة القسم باستخدام سيارة.إعلان - Ads إعلان - Ads
- سقوط مسجلين خطر وراء خطف هواتف وحقائب المواطنين بمدينة نصر
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بأحد الأكمنة المعدة له حال سيره بالسيارة قيادته، بمواجهته اعترف بارتكاب عدد 6 حوادث سرقة هاتف محمول من المواطنين ومبالغ مالية، وأرشد المتهم عن أماكن ارتكابه لتلك الحوادث وأماكن إخفائه للمسروقات لدى عملائه حيث أمكن ضبطها وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها.
- سقوط مسجلين خطر وراء خطف هواتف وحقائب المواطنين بمدينة نصر
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