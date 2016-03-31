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بالصور: شبيه دونالد ترامب يجني آلاف الدولارات من تقليده

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الأربعاء 30-03-2016 22:24

إلى جانب الإعلامي والنائب المصري سابقاً توفيق عكاشة، ظهر شبيه آخر للمرشّح الجمهوري للرئاسة Donald Trump دونالد ، وهو الأمريكي John Di Domenico جون دي دومينيكو، الذي يشبهه من حيث الشكل إلى حد ما، ومن ناحية الصوت الذي يكاد يكون نسخة طبق الأصل لمن ينصت إليه بدقة ويتأمل فيه.

دومينيكو البالغ من العمر 55 عاماً، وهو من ولاية بنسلفانيا الأمريكية، لا يقلد ترامب منذ أن رشح نفسه للرئاسة فقط، بل منذ 12 سنة تقريباً، بحيث جعله مهنته وشغله الشاغل ومصدر رزق بدأ يتضخم منذ كشف ملياردير العقارات عن حلمه بالوصول الى أهم منصب في العالم.

وأكثر ما ساعد دومينيكو على المضي أكثر في تقليد ترامب وتحويله الى تجارة رابحة جعلته يوظف 4 أشخاص معه، هي التصريحات العشوائية الطراز التي يطلقها ترامب وتثير الجدل المحلي في أمريكا كما في العالم.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية، ان جون ومنذ ترشح ترامب للرئاسة في يونيو الماضي، بدأ بتقاضي أكثر من 10 آلاف دولار عن كل دور يقوم به.

 

جوني ديب يتحول الى دونالد ترامب في فيلم ساخر

 

 

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