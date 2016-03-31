"زوال" و "بلا غمد" جاهزان للعرض

أغلق المخرج أحمد ابراهيم أحمد كاميراته معلناً انتهاء تصوير مشاهد مسلسل "زوال"، من إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني و الإذاعي و الإشراف العام للسيدة ديانا جبور حيث استغرق تصوير العمل قرابة الشهرين انتقلت الكاميرا خلالها بين عدة مواقع تصوير في دمشق وريفها، حيث سيكون العمل جاهزاً للعرض على الفضائيات في رمضان المقبل.

نص العمل كتبه الممثل يحيى بيازي في تجربته الأولى ، بالشراكة مع زكي مارديني أبطاله أربعة أصدقاء ولدوا وقضوا معظم حياتهم في حي شعبي ، ومنهم من اختار إكمال مسيرة حياته خارج الحي، وحينما اجتمعوا في العام 2010 بعد غياب ، قرروا العودة للحارة، ليكتشف المشاهد عبر ذاكرتهم، عوالم الحي الذي نشؤا فيه، حيث تدور معظم أحداث العمل عام 1998.

يسلط العمل الضوء عبر ذكريات الأصدقاء الأربعة على مجتمعٍ شديد الخصوصية، يمثّل معظم مكونّات الشعب السوري والعلاقات بين أبنائه .

ويؤدي أدوار البطولة العمل كل من سلوم حداد ، فادي صبيح، باسم ياخور، شكران مرتجى، ناظلي الرواس، ميسون أبو أسعد و آخرين .

من جهة اخرى اختتم المخرج فهد ميري تصوير مسلسل " بلا غمد " من إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني و الإذاعي .

المخرج فهد ميري أكد قصة المسلسل تستند إلى واقعٍ ملموس توضح الأمور على حقيقتها، دون الإشارة إلى شخوص محددين، وإنما إلى أحداث تجري في إحدى المدن السورية وريفها (محتمل أن تكون مدينة دمشق أو غيرها)، وتأثير الحرب عليها.

ويضمّ العمل على قائمة أبطاله: ديمة قندلفت، وائل رمضان، محمد الأحمد، خالد القيش، لمى الحكيم وآخرين .

وبهذا ينضم العملان إلى قائمة الأعمال السورية الجاهزة للعرض في الموسم الرمضاني المقبل .

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