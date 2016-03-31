"وجع الصمت"... هل نحن أمام المزيد من الخيانة الزوجية؟

انتشر خلال الأيام القليلة الماضية " برومو " غير رسمي لمسلسل " وجع الصمت " من إنتاج شركة " غولدن لاين " وهو بناء على المعلومات المنتشرة اسم جديد لمسلسل " صرخة روح " الذي قدمت الشركة المنتجة ثلاثة أجزاء منه في الأعوام السابقة و الذي نال انتقادات كبيرة جداً بسبب الجرأة المصطنعة الخالية من المضمون الفكري ، و كأن المسلسل كان همه الوحيد هو إظهار الخيانة الزوجية بطريقة فيها الكثير من الإغراء الفارغ بعيدا عن التطرق للدوافع الحقيقية لهذا التصرف أو معالجة الأسباب التي قادت للخيانة الزوجية سواء من قبل الرجل أو المرأة .

فلاحظنا الكثير من المشاهد التي تهدف إلى الإثارة الجنسية أكثر ما تهدف إلى خدمة المشهد الدرامي فبدا العمل وكأنه يروج لمشاهد الإغراء اكثر من كونه يعالج قضية اجتماعية أصبحت واقع وحقيقة لا يمكن إنكارها في المجتمع العربي ، فتحول المسلسل بأجزائه الثلاثة إلى مادة دسمة للنقاد والمشاهدين الذين انتقدوه بقدر ما انتقدوا باب الحارة إن لم أيكن أكثر بقليل .

هذا الأمر الذي لم يغير من خطط الشركة المنتجة بل حاولت أن تتعامل مع هذه الانتقادات كنوع من العدوانية تجاهها أو نوع من وضع العصي في عجلات النجاح الوهمي الذي أقنعوا انفسهم به ولو أنه كان الأجدر بصناعه أن يقدموا وصفة درامية تضع اليد على الجرح و تناقش الاسباب و المشكلات و الدوافع لهذا الفعل لا ان يقدمون مسلسلاً هدفه الإثارة المفتعلة الباحثة عن التسويق.

وبالعودة إلى " وجع الصمت " وكما سنشاهد بالفيديو المرفق للبرومو فإنه يبدو ان شيئاً لم يتغير في العمل سوى الاسم ، فهل كل ما كان موجوداً في " صرخة روح " سيبقي في " وجع الصمت " من خيانة و إغراء و إثارة ، ليكون الهدف الأساسي للمسلسل هو تقديم الخيانة الزوجية بجرعة درامية عالية الإثارة والبعيدة كل البعد عن المشكلة الحقيقية أم أن البرومو مجرد ترويج ليس إلا ؟ .

المعلومات المنشورة عن العمل وخماسياته بالإضافة إلى البرومو تشير إلى أن العمل لن يكون مختلفاً عن سابقه ولكن يبقى الحكم النهائي مرهوناً بالعرض الرمضاني وما علينا سوى الانتظار للمشاهدة .

النجمة جيني اسبر أحد المشاركين بالعمل قالت في حديث لـ " سيدتي نت "

ان العمل يعالج مشاكل وقضايا اجتماعية بعيداً عما تم تناوله في مسلسل " صرخة روح " وإن كان هناك تواجد لقصص الحب وتداعياتها وحتى قصص الخيانة ولكن بإطار ومعالجة درامية مختلفة وبعيدة تماما عن " صرخة روح " .

وأوضحت جيني ان التنويع الدرامي مطلوب في كل موسم مع الحفاظ على دور ومكانة الدراما كمادة تلفزيونية وليست سينمائية .

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي