بالصور: خاتم خطوبة مايلي سايرس يثير التساؤلات

أثارت النجمة العالمية مايلي سايرس Miley Cyrus الكثير من التساؤلات حول خطوبتها مجدداً بشكل رسمي، بعد أن ظهرت وهي تتجول في شوارع نيويورك وفي يدها اليسرى خاتم الخطوبة الماسي الذي أهداها إياه خطيبها السابق الممثل الأسترالي ليام هيمسورث Liam Hemsworth.

ونشرت الكثير من الصحف العالمية صور سايرس وهي ترتدي ثياباً من عصر السبعينيات، مسلطة الضوء على الخاتم الذي قد يبشر بدخولها القفص الذهبي خلال الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة Eonline ان مايلي، التي انضمت مؤخراً الى لجنة تحكيم برنامج The Voice، شوهدت الاسبوع الماضي ايضاً في حديقة Madison Square برفقة والدتها وشقيقتها، وخاتم الخطوبة يلمع في يدها.

يشار الى ان سايرس وليام هيمسورث عاشا في السابق علاقة حب توجت بالخطوبة، ثم انفصلا بسبب تصرفات مايلي التي تخطت حدود الجرأة.

ما حقيقة زواج مايلي سايرس سراً؟