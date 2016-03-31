المصابات بالتهاب بطانة الرحم أكثر عرضة لأمراض القلب والذبحة الصدرية

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة هارفارد الأمريكية، أن النساء اللائى يعانين من التهاب عنق الرحم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والذبحة الصدرية.

وأوضح الباحثون فى الدراسة التى نشرت نتائجها مؤخراً دورية الدورة الدموية، أن النساء اللائى يعانين من التهاب بطانة الرحم ولا سيما الشابات يزيد لديهن خطر للإصابة بأمراض القلب.

وقال الباحثون إن التهاب بطانة الرحم هى حالة تنمو فيها الأنسجة على الجزء الخارجى من الجهاز التناسلى أو مناطق أخرى من الجسم، بما فى ذلك المبيض وقناة فالوب.

وتابعت الدراسة: فى الولايات المتحدة الأمريكية تعانى 11٪ على الأقل من النساء اللائى تتراوح أعمارهن بين 15 و44 من التهاب بطانة الرحم، مؤكدة أن تشنجات الحيض المؤلمة يمكن أن تكون علامة على التهاب بطانة الرحم، والعديد من الفتيات والنساء لا يدركن ذلك.

ووجد الباحثون فى الدراسة - التى شملت أكثر من 100 ألف امرأة - أن النساء اللائى يعانين من التهاب بطانة الرحم أكثر عرضة للذبحة الصدرية بمعدل الضعف، وأكثر عرضة للإصابة بأزمة قلبية - والتى تتطلب جراحة أو تركيب الدعامات لفتح الشرايين المسدودة - بمعدل مرة ونصف، مقارنة باللائى لا يعانين التهاب بطانة الرحم.

وأضاف الباحثون فى الدراسة التى نشر نتائجها مؤخرا الموقع الطبى الامريكى “Medical News Today” أن النساء تحت سن الـ40 واللائى يعانين من التهاب بطانة الرحم أكثر عرضة 3 أضعاف للإصابة بالأمراض السابقة، مقارنة بالنساء من نفس الفئة العمرية اللائى لا يعانين من التهاب ببطانة الرحم.

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