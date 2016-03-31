أخبار عاجلة

8 الصبح - تكريم النجوم لبلبة وفاروق الفيشاوي ورغدة فى لبنان -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
لعشاق القوة.. أبرز سيارات الدفع الرباعي في معرض نيويورك -
8 الصبح - د/نيفين القباح توضح ما هو مشروع "الـ 1000 يوم" لدعم سيدات القرى الاكثر فقراً -
مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

انطلاق فعاليات مهرجان الطهى الثالث بالغردقة بمشاركة "120 شيف"

Google+ Print
انطلاق فعاليات مهرجان الطهى الثالث بالغردقة بمشاركة "120 شيف" انطلاق فعاليات مهرجان الطهى الثالث بالغردقة بمشاركة "120 شيف"
تنطلق اليوم الخميس بمدينة الغردقة فعاليات مهرجان فنون الطهى الثالث، فى فندق ميركير جنوب المدينة، بمشاركة 120 شيف، يمثلون 16 فندقا سياحيا.

ومن المقرر أن يشارك فى الفعاليات عدد كبير من الشيفات الأجانب لتنشيط السياحة ودعم سياحة المهرجانات، فى ظل الأزمة السياحية التى تعانى منها القرى والفنادق السياحية.

ومن جانبه قال الشيف أحمد جابر منسق المهرجان، إن المهرجان يعد مسابقة لفنون الطهى الاحترافى، يشارك فيه فرق من الطباخين من عدد كبير من الفنادق، يضم الفريق الواحد 3 شيفات، مخصص لكل فريق تجهيز 3 أطباق، عبارة عن طبق فاتح للشهية، طبق رئيسى، وطبق حلويات، عبارة عن ابتكار شكل جديد للتورتة.

وقال الشيف محمود عبد الصادق رئيس المهرجان، إن الفريق الفائز بالمركز الأول، سيحصل على كأس وميداليات ذهبية، وإقامة ليلة فى الفندق، والثانى يحصل على ميداليات فضية، وإقامة يوم فى الفندق، والثالث يحصل على ميداليات برونزية، واستضافة على العشاء فى المطعم الذى يختاره الفريق، لافتا إلى أن لجنة تحكيم المهرجان تضم أقوى وأمهر الشيفات فى الغردقة.

مهرجان الطهى بالغردقة (1)

مهرجان الطهى بالغردقة (2)


>محكمة الغردقة تُحيل محاكمة تيمور السبكى لجلسة الأحد المقبل للاختصاص

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365