انطلاق فعاليات مهرجان الطهى الثالث بالغردقة بمشاركة "120 شيف"

تنطلق اليوم الخميس بمدينة الغردقة فعاليات مهرجان فنون الطهى الثالث، فى فندق ميركير جنوب المدينة، بمشاركة 120 شيف، يمثلون 16 فندقا سياحيا.

ومن المقرر أن يشارك فى الفعاليات عدد كبير من الشيفات الأجانب لتنشيط السياحة ودعم سياحة المهرجانات، فى ظل الأزمة السياحية التى تعانى منها القرى والفنادق السياحية.

ومن جانبه قال الشيف أحمد جابر منسق المهرجان، إن المهرجان يعد مسابقة لفنون الطهى الاحترافى، يشارك فيه فرق من الطباخين من عدد كبير من الفنادق، يضم الفريق الواحد 3 شيفات، مخصص لكل فريق تجهيز 3 أطباق، عبارة عن طبق فاتح للشهية، طبق رئيسى، وطبق حلويات، عبارة عن ابتكار شكل جديد للتورتة.

وقال الشيف محمود عبد الصادق رئيس المهرجان، إن الفريق الفائز بالمركز الأول، سيحصل على كأس وميداليات ذهبية، وإقامة ليلة فى الفندق، والثانى يحصل على ميداليات فضية، وإقامة يوم فى الفندق، والثالث يحصل على ميداليات برونزية، واستضافة على العشاء فى المطعم الذى يختاره الفريق، لافتا إلى أن لجنة تحكيم المهرجان تضم أقوى وأمهر الشيفات فى الغردقة.

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