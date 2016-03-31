الزمالك: تحويل إسماعيل يوسف للتحقيق بسبب حمادة طلبة وحازم إمام والشناوي

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك إن إسماعيل يوسف مدير الكرة تم تحويله للتحقيق بسبب الثلاثي حمادة طلبة وحازم إمام وأحمد الشناوي.

الثلاثي كان مع منتخب مصر الذي انتصر على نيجيريا 1-0 في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 يوم الثلاثاء.

وقال مرتضى في تصريحات لقناة LTC يوم الأربعاء: "لقد تم تحويل إسماعيل يوسف للتحقيق بسبب ظهور الثلاثي في مداخلة هاتفية عبر قناة CBC يوم الثلاثاء عقب فوز المنتخب رغم قرار منع ظهور اللاعبين إعلاميا".

وأضاف "تحدثت مع إسماعيل يوسف بكل ود وأعلمته أنه تم تحويله للتحقيق رغم أننا كنا نلعب سويا في الصالة المغطاة بشكل ترفيهي".

ووقع مجلس إدارة الزمالك أكثر من غرامة على لاعبيه بسبب مخالفة قرار منع الظهور الإعلامي قبل عدة أشهر.

وأتم مرتضى منصور "قررت خصم شهر من مستحقات إسماعيل يوسف".