أخبار عاجلة

8 الصبح - تكريم النجوم لبلبة وفاروق الفيشاوي ورغدة فى لبنان -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
لعشاق القوة.. أبرز سيارات الدفع الرباعي في معرض نيويورك -
8 الصبح - د/نيفين القباح توضح ما هو مشروع "الـ 1000 يوم" لدعم سيدات القرى الاكثر فقراً -
مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الزمالك: تحويل إسماعيل يوسف للتحقيق بسبب حمادة طلبة وحازم إمام والشناوي

Google+ Print
الزمالك: تحويل إسماعيل يوسف للتحقيق بسبب حمادة طلبة وحازم إمام والشناوي الزمالك: تحويل إسماعيل يوسف للتحقيق بسبب حمادة طلبة وحازم إمام والشناوي

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك إن إسماعيل يوسف مدير الكرة تم تحويله للتحقيق بسبب الثلاثي حمادة طلبة وحازم إمام وأحمد الشناوي.

الثلاثي كان مع منتخب الذي انتصر على نيجيريا 1-0 في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 يوم الثلاثاء.

وقال مرتضى في تصريحات لقناة LTC يوم الأربعاء: "لقد تم تحويل إسماعيل يوسف للتحقيق بسبب ظهور الثلاثي في مداخلة هاتفية عبر قناة CBC يوم الثلاثاء عقب فوز رغم قرار منع ظهور اللاعبين إعلاميا".

وأضاف "تحدثت مع إسماعيل يوسف بكل ود وأعلمته أنه تم تحويله للتحقيق رغم أننا كنا نلعب سويا في الصالة المغطاة بشكل ترفيهي".

ووقع مجلس إدارة الزمالك أكثر من غرامة على لاعبيه بسبب مخالفة قرار منع الظهور الإعلامي قبل عدة أشهر.

وأتم مرتضى منصور "قررت خصم شهر من مستحقات إسماعيل يوسف".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر