نظر محاكمة بديع و682 آخرين اليوم فى أحداث "عنف العدوة" بالمنيا

تنظر محكمة جنايات المنيا، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار عمر سويدان، اليوم الخميس، جلسة إعادة محاكمة بديع و 682 متهماً أخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث العدوة".

وصدر القرار برئاسة المستشار عمر سويدان وعضوية المستشارين هشام طلعت عبد الوهاب وإيهاب سعيد وحضور محمد سالمان ممثل النيابة العامة، وسكرتارية على سيد واندراوس فهمى.

وكانت مدينة العدوة بالمنيا شهدت أعمال عنف وتخريب يوم 14 أغسطس 2013، وتم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

تأجيل محاكمة بديع وآخرين فى أحداث "فض اعتصام رابعة" لـ23 أبريل للاطلاع