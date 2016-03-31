بعد إطلاقهم حملة "تمرد"..وزير التعليم يبحث مع أولياء أمور اعتراضهم على المناهج

يبحث الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مع العشرات من أولياء الأمور مطالبهم من بينها طول المناهج الدراسية التى لا تتناسب أبداً مع فترة الدراسة المحددة، واطلاعهم على ما يتم من قبل الوزارة فيما يتعلق بالمناهج الدراسية.

قالت سماح أبو بكر، إحدى أولياء الأمور، إنه تم اطلاق حملة بعنوان "مناهجكم باطلة" اعتراضا على طول المنهج الدراسى، بالإضافة إلى مجموعة من المطالب الأخرى منها إلغاء أعمال السنة، نظرا للاستغلال السيئ لدرجات أعمال السنة من قبل المدرسين وإهمال الوزارة لمادة التربية الدينية، إضافة إلى مطالبهم بوجود رقابة على المدارس الخاصة، موضحة أن الوزارة عليها أن تلغى إضافة مادة التربية الفنية والكمبيوتر للمجموع وتطبيق نظام "الأربع تيرمات" على أن يكون ما بين كل تيرم إجازة أسبوعين.

وشددت على ضرورة تضمين الكتب المدرسية شرح وافٍ وتدريبات وحلها؛ لعدم إرهاق كاهل المواطن البسيط بكتب خارجية ودروس خصوصية؛ وتعديل جدول الامتحان، بحيث لا يحتوى على أكثر من مادة واحدة فى اليوم الواحد، لأن أكثر من ذلك يشكل ضغطا كبيرا على الطفل.

وأوضحت أنه تم اطلاق حملة تحت مسمى "تمرد"، مؤكدة أنه الهدف منها ليس النزول إلى الشارع أو عمل اضراب، قائلة:" إحنا خلاص زهقنا من المناهج وعايزين حد يسمعنا"، موضحة أنه تم اجراء استفتاء على صفحة أولياء الأمور وتخطت الـ" 10 الآف صوتوا بنعم على تحقيق المطالب سالفة الذكر".