3 وصفات طبيعية لعلاج التهاب الحلق.. تعرف عليها

1- وصفة الليمون

الأسباب الرئيسية للإصابة بالتهاب الحلق منها الالتهابات الفيروسية، والبكتيرية، أو الفطرية، والمهيجات مثل التلوث، والتدخين، وحمض المعدة، أو الهواء الجاف، والصراخ المفرط أو نوع من الحساسية ويصاحب التهاب الحلق بعض الأعراض مثل الصداع، وآلام المعدة، وتورم الغدد والرقبة. وفى السياق كشف الموقع الطبى الأمريكى “top10homeremedies”، عن 3 وصفات طبيعية لعلاج التهاب الحلق، تشمل:>يمكنك باستخدام الليمون الطازج علاج التهاب الحلق لأن الليمون الطازج يساعد على إزالة المخاط.>• طريقة التحضير والاستخدام

عصر نصف ليمونة على ملعقة عسل وإضافتهما لكوب ماء دافئ، وشرب المزيج ببطئ أو الغرغرة بعصير الليمون الطازج المخفف بالماء الدافئ.

2- وصفة خل التفاح

>خل التفاح مفيد لعلاج التهاب الحلق نظرا لاحتوائه على خصائص مضادة للجراثيم.

• طريقة التحضير والاستخدام

>إضافة ملعقة من خل التفاح وملعقة من عصير الليمون وملعقة من العسل إلى كوب من الماء الدافئ وشرب المزيج ببطء، مرتين أو ثلاث مرات فى اليوم. ويمكن الغرغرة عدة مرات فى اليوم بمزيج من ملعقة ملح وملعقة كبيرة من خل التفاح مضافين لكوب من الماء الدافئ.

3- وصفة القرفة

>القرفة يمكن استخدامها فى علاج التهاب الحلق الناجمة عن نزلات البرد.>• طريقة التحضير والاستخدام

تضاف ملعقة من مسحوق القرفة وملعقة من مسحوق الفلفل الأسود لكوب من الماء الدافئ، والغرغرة بهذا المزيج من 2-3 مرات فى اليوم.

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