مكتب شكاوى المرأة بالسويس يستقبل 576 شكوى من سيدات المحافظة

استقبل مكتب الشكاوى بمجلس القومى للمرأة فرع السويس برئاسة المهندسة فوزية عبد الله، مقرر المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، 576 شكوى مختلفة تخص المرأة فردية وجماعية.

وقالت شيماء سعد، محامية بمكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة بالسويس، فى تصريح خاص لـــ"اليوم السابع" إن المجلس استقبل 569 شكوى فردية، 7 شكوى جماعية متعلقة بفصل تعسفى لبعض النساء فى بعض الشركات الخاصة والمشاكل الجماعية التى تخص بعض البنات فى بعض المدارس.

وأوضحت أن الشكاوى الفردية التى استقبلها المجلس هى 131 شكوى أحوال شخصية و11 شكوى عمل و2 شكوى إدارية و40 شكوى عنف و81 شكوى معاش ضمان اجتماعى و14 شكوى دعوة جنائية و8 شكاوى أوراق مدنية و58 شكوى صحية و7 شكاوى تعليم.

وأضافت شيماء سعد، أن هناك 221 شكوى خارج الاختصاص بنسبة 38 % و12 شكوى طلب تخصيص مسكن وهناك 3 طلبات فرص عمل و79 طلب إيجاد مشروع و16 طلب مساعدة مالية و110 طلبات تمثيل سياسى.

وتابعت، أنه بالنسبة لاختصاص أحوال الشخصية استقبل المجلس 12 طلب حالة طلاق، و387 طلب خلع وحالة واحدة الاعتراض على إنذار طاعة وطلب دعوة ضم أطفال و6 حالات طلب إثبات نسب و10 حالات نفقة زوجية و40 طلب نفقة أطفال و6 زيادة نفقة.

وقالت، إنه يتم استقبال الشكاوى من خلال مقر المجلس القومى للمرأة بالمحافظة والاستماع الشكاوى من خلال السيدات اللاتى يتقدمن بشكاواهن وملء استمارة الخاصة بمشكلتهن والحصول على الأوراق التى تخص هذه المشكلة والتواصل مع مسئولى الاتصال بمديريات فى المشاكل التى تخص مشاكل المرأة ومتابعها حتى يتم الحصول على النتيجة النهائية للمشكلة.