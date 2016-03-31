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الرئيس العراقى يبحث مع الكتل الكردية فى البرلمان التغيير الوزارى

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الرئيس العراقى يبحث مع الكتل الكردية فى البرلمان التغيير الوزارى الرئيس العراقى يبحث مع الكتل الكردية فى البرلمان التغيير الوزارى

>بحث الرئيس العراقى فؤاد معصوم مساء أمس الأربعاء فى بغداد مع ممثلى الكتل الكردية فى مجلس النواب مستجدات العملية السياسية والتغيير الوزارى المقرر عرضه على مجلس النواب اليوم الخميس".

وأكد معصوم ضرورة الالتزام بالدستور العراقى وأهمية مواصلة عملية الإصلاح ومكافحة الفساد، مشدداً على أهمية التفاهم والحوار وتعزيز الوحدة الوطنية من أجل الانتصار على الإرهاب وتطوير الاقتصاد الوطنى فضلاً عن تحقيق المصالح العامة للشعب العراقى بكل مكوناته.

على صعيد متصل، اجتمع ائتلاف "دولة القانون" برئاسة نورى المالكى لبحث التغيير الوزارى وقال الناطق باسم دولة القانون النائب خالد الاسدى فى بيان صحفى، إن الهيئة السياسية قررت تبنى التغيير الشامل للحكومة والذى يعنى إعادة تشكيل وفق السياقات الدستورية وبالتنسيق مع الكتل السياسية وبدون "محاصصة".

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