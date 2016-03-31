تجمع بنى سويف يكرم 40 سيدة من المهتمات بقضايا المرأة والتنفيذيات

كرم حزب التجمع ببنى سويف مساء أمس الأربعاء 40 سيدة من المهتمات بقضايا المرأة والدفاع عن حقوقها وكذلك المميزات من التنفيذات العاملات بالقطاعات الحكومية المختلفة. وذلك فى حضور منى عبد الراضى نائب رئيس الاتحاد النسائى بالأمانة العامة للحزب بالقاهرة، ومحمد إبراهيم عويس أمين الحزب ببنى سويف وقيادات الحزب بالمحافظة وعدد من الإعلاميين وأسر المكرمات حيث تم تسليم المكرمات شهادات تقدير وجوائز عينية خلال إحتفالية أقيمت بقاعة المنصور على كورنيش النيل بمدينة بنى سويف.

بالصور.. تكريم 120 معلما مثاليا من إدارة بنى سويف