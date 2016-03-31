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شركة نظافة السكة الحديد توافق على زيادة حوافز العاملين وتسوية مؤهلاتهم

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شركة نظافة السكة الحديد توافق على زيادة حوافز العاملين وتسوية مؤهلاتهم شركة نظافة السكة الحديد توافق على زيادة حوافز العاملين وتسوية مؤهلاتهم
أكد عبد الفتاح فكرى رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد موافقة شركة السكك الحديدية للتأمين والنظافة على صرف حافز جديد للعاملين بالشركة قيمته 100 جنيه ابتداءاً من أول الشهر المقبل.

وأضاف رئيس نقابة السكة الحديد لـ"اليوم السابع"، أنه اتفق مع رئيس الشركة على إعادة هيكلة أجور العاملين بالشركة المملوكة لهيئة السكة الحديد ابتداءاً من أول يوليو المقبل، من أجل تقليل التفاوت بين مرتبات العاملين بالشركة الذى يصل عددهم أكثر 7 آلاف عامل.

وقال رئيس نقابة السكة الحديد، إن الشركة وافقت على تسوية أوضاع العاملين بالشركة الحاصلين على مؤهلات، بحيث يكون عملهم مناسب مع مؤهلاتهم الحاصلين عليها.

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